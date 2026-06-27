LEDRO. Festa grande a Legos per i cento anni di Maria "Mariotta" Mazzola, figura molto conosciuta in paese. La centenaria ha raggiunto l'importante traguardo circondata dall'affetto della famiglia e della comunità, che ha voluto renderle omaggio per una vita ricca di esperienze, sacrifici e ricordi.

Nata nel 1926, Maria Mazzola sposò Bruno Boccagni nel 1955. Il marito, chiodaiolo, era stato arruolato nella Marina Militare nel 1941 e, dopo essere stato fatto prigioniero nel 1943, trascorse un periodo in un campo di lavoro a Norimberga, fino alla liberazione da parte degli Alleati.

Terminata l'attività legata al commercio delle brocche, la coppia si trasferì a Berna, dove rimase fino al 1966. In Svizzera nacquero i tre figli: Roberto, scomparso prematuramente a 23 anni per malattia, Rosanna e Gabriella. Rientrati a Legos, Maria Mazzola e il marito gestirono per otto anni il bar della piazza del paese, diventando un punto di riferimento per la comunità.

«Mariotta è sempre arzilla e ha una memoria formidabile», racconta Angelo Gidiuli, detto "Lino", amico di famiglia. «La vita le ha riservato grandi sofferenze, ma ha sempre saputo conservare il sorriso e trasmettere serenità a chi le vuole bene. Ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall'affetto della famiglia».

Angelo Gidiuli ricorda anche i tanti momenti condivisi con il figlio Roberto nel gruppo musicale "Gruppo Molina 2" e spiega di aver conservato le registrazioni realizzate negli anni Ottanta con la televisione locale di Molina. «Le mostro spesso a Mariotta: si commuove e rivive tanti episodi della sua vita», conclude.