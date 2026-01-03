MOLINA DI LEDRO. Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio, in località Lost, a Legos, piccola frazione che sovrasta Molina di Ledro, dove un’abitazione è stata improvvisamente avvolta da fumo e fiamme. L’allarme è scattato attorno alle 10.45, con l’intervento immediato dei soccorritori.



Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe un scoppio avvenuto all’interno della casa, si ipotizza conseguente all’avvio di un piccolo rogo di sterpaglie. Il proprietario, un uomo di 64 anni, ha riportato ustioni (non gravi) ed è stato assistito sul posto dal personale sanitario, quindi trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Arco con un’ambulanza di tipo A per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono state rese note nel dettaglio.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco volontari di Molina di Ledro, supportati dalle squadre del Corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda, che hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio interessato, evitando il coinvolgimento di altre abitazioni vicine.



L’area è stata presidiata per consentire le operazioni di spegnimento e i successivi controlli di sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni all’immobile.