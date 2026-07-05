DRO. Grave incidente questa mattina, domenica 5 luglio, alle Placche Zebrate in località Gaggiolo, nel comune di Dro, dove un alpinista è precipitato per una ventina di metri durante un'ascensione.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che hanno raggiunto e prestato le prime cure all'uomo.

Considerata la gravità delle ferite riportate nella caduta, l'alpinista è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.