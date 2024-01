Vigile del fuoco volontario cade dal tetto durante l'intervento antincendio

TRENTO. Un vigile del fuoco volontario è rimasto infortunato durante l'intervento di emergenza, ieri pomeriggio, mercoledì 24 gennaio, per lo spegnimento del rogo scoppiato in un maso a Tiarno di Sopra, in valle di Ledro.

Il pompiere volontario è caduto dal tetto dell'edificio in fiamme, mentre operava insieme a una cinquantina di colleghi, giunti sul posto dopo l'allarme scattato verso le 12.30, per un vasto rogo che ha interessto un fienile e la facciata e il tetto di una casa in località San Giorgio.

Il vigile del fuoco non è in pericolo di vita: è stato soccorso in codice rosso con l'elicottero di Trentino Emergenza e trasportato all'ospedale Santa Chiara. A preoccupare sarebbero, in particolare, un trauma alla testa e alla spalla.

L'edificio avvolto dalle fiamme si trova in una zona isolata, una famiglia è stata evacuata.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono rivelate complesse, poiché la struttura si trova in una zona accessibile solo con jeep e minibotte. Impossibile far intervenire la piattaforma area e l'autoscala distrettuale in dotazione al corpo di Riva del Garda.