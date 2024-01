Tiarno di Sopra, in fiamme una casa e un fienile: ferito un cinquantenne

LEDRO. Un incendio ha interessto un fienile e la facciata e il tetto di una casa situata sopra il paese di Tiarno di Sopra, in località San Giorgio. Le fiamme, divampate poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 gennaio, hanno invaso una struttura in una zona isolata e una famiglia è stata evacuata.

Un uomo di cinquantanni è rimasto ferito a causa di una caduta, non è in pericolo di vita: è stato soccorso in codice rosso con l'elicottero di Trentino Emergenza e trasportato all'ospedale Santa Chiara.

I vigili del fuoco della zona sono stati allertati alle 12.30, sul posto erano una quarantina.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono rivelate complesse, poiché la struttura si trova in una zona accessibile solo con jeep e minibotte. Si è rivelato quindi impossibile far intervenire la piattaforma area e l'autoscala distrettuale in dotazione al corpo di Riva del Garda.

Per assicurare l'approvvigionamento idrico, è stata stesa una linea di 400 metri. I vigili del fuoco hanno rimosso dalla struttura il fieno, che deve essere tenuto costantemente bagnato per evitare una ripresa dell'incendio.

Sono intervenuti i corpi di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei e Molina di Ledro, coordinati dall'ispettore distrettuale Alto Garda e Ledro, Lorenzo Righi, e dal comandante del corpo di Tiarno di Sopra, Giovanni Tiboni.