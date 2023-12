Ledro in lutto per la morte di Natale Dal Bosco, medico in pensione e presidente del consiglio comunale

LEDRO. Oggi, domenica 31 dicembre 2023, si è spento a causa di un’improvvisa malattia Natale Dal Bosco, medico di base (in pensione dal 2012) e attuale presidente del consiglio comunale di Ledro. Classe 1952, Dal Bosco conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova ad inizio degli anni Ottanta.

La carriera nel campo medico cominciò nel comune di Dro in qualità di medico condotto, per poi risalire nella sua amata Ledro: dapprima medico di base per l’Alta Valle (Val di Concei e Bezzecca), si prese poi cura dei pazienti della Bassa Valle (da Pieve a Mezzolago, arrivando a Molina, Prè e Biacesa). Per alcuni anni ricoprì anche il ruolo di Ufficiale Sanitario, giungendo alla pensione nel 2012 (sostituito a Molina dall’attuale dott. David Fasoletti) ma senza abbandonare l’assistenza alla persona.

Cultura, musica e sport sono da sempre stati i suoi interessi principali ma nessuno di essi eguagliava l’attenzione verso il prossimo: fu per anni nel direttivo dello «Sci Club Ledrense», sia da sportivo (amava gareggiare) sia da medico di gara. Sempre pronto ad intervenire in caso di necessità, da professionista e da volontario, con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Pieve di Ledro. Trent’anni da pompiere, tanto da occuparsi anche della prima ambulanza ledrense quando arrivò all’interno della Caserma di Pieve. Da alcuni anni era presidente di «Ledro Solidale», associazione nata all’inizio del 2013 con l’allora dott. Guido Trentini per supportare i nuclei familiari di persone non autosufficienti.

Il bene della popolazione era ciò a cui aspirava. Con questo spirito entrò anche nel mondo politico locale. Dopo una breve partecipazione tra le fila di Forza Trentino (alle elezioni provinciali del 2013), scelse poi la strada delle Civiche ledrensi. Dal maggio 2015 fu presidente del consiglio comunale durante la prima legislatura a guida Renato Girardi (2015-2020); ruolo riconfermato con le elezioni comunali di settembre 2020, votato ancora con la maggioranza, tra le fila della civica «Ledrensi» (prima «Nuova Ledro»). Un mandato che, a causa di una improvvisa e fulminea malattia, non ha potuto terminare tra i banchi consiliari ma che ha portato a termine con il cuore e con la mente.

Martedì 2 gennaio, alle ore 14.30, si terrà l’ultimo saluto da parte dei familiari e della comunità (la cerimonia funebre avrà luogo dopo il corteo funebre che si avvierà dall’abitazione alla chiesa del paese di Pieve).