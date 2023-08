Proseguono le ricerche del giovane scomparso in acqua in un tratto difficile del Sarca

TRENTO. Proseguono le ricerche nel fiume Sarca, dove ieri, 15 agosto, è scomparso il giovane M. P. di Cerea (Verona). Il ragazzo, 24 anni, si è tuffato e non è più riemerso. Anche questo pomeriggio, 16 agosto, sono al lavoro i sommozzatori del nucleo sub dei vigili del fuoco permanenti di Trento. I soccorritori seguono turni in cui si immergono in quattro alla volta, alla ricerca del giovane, in un tratto di corso d'acqua, nei pressi di Fies, particolarmente complesso dal punto di vista morfologico. Sul posto anche il personale del soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari di Dro.

M. P. era arrivato in Trentino con un gruppo di amici per passare il Ferragosto in una spiaggia all'altezza della centrale di Fies. Qui, durante un bagno, è scomparso, verso le 16.30.

Le ricerche, sospese ieri sera per il sopraggiungere del buio, sono riprese all'alba di oggi, alla presenza dei familiari dello scomparso, fra i quali il padre, che gestisce un agritur ad Asparetto di Cerea.



















Le ricerche del giovane scomparso in acqua vicino alla centrale di Fies Proseguono le ricerche nel fiume Sarca, in comune di Dro, dove il 15 agosto è scomparso un 24enne di Bovolone (Verona) che si era tuffato in un tratto di corso d'acqua, nei pressi di Fies (foto di Daniele Ferrari e Stefano Salvi)

La zona di ricerca è piuttosto limitata (300-400 metri) ma caratterizzata dalla presenza di grandi massi e di profonde buche nel corso d'acqua, dove potrebbe trovarsi il corpo.

Il segmento interessato dalle ricerche si trova a monte della centrale di Fies, un po' più a valle c'è un bacino protetto da paratie che potrebbero fermare un corpo trasportato dalle acque.

Le ricerche continueranno sicuramente fino a questa sera, poi si deciderà come proseguire.