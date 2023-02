Un ciclista è stato investito da un camion sulla rotatoria di Nago: grave l'impatto

NAGO-TORBOLE. Nella giornata in cui sono stati celebrati i funerali di Mara Giovannini, 51enne investita sei anni fa a Baselga di Pinè mentre era in bicicletta, è stato travolto un altro ciclista in Trentino. L’allarme è scattato alle ore 15.15 di oggi, sabato 4 febbraio, a Nago, borgo storico del comune di Nago-Torbole, nell’Alto Garda.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Ciclista travolto da un tir a Nago: i soccorsi e i disagi al traffico Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 febbraio, un ciclista 42enne è stato travolto sulla rotatoria di Nago da un tir, sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine



L'uomo, un 42enne di Ala, stava pedalando sulla strada statale “240” Loppio-Ledro, è cosciente ma in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda che congiunge l’abitato con il territorio gardesano: il ciclista è stato agganciato da un tir.



LE FOTO







