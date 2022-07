Un base jumper perde la vita dopo il lancio dal monte Casale

TRENTO. Un'altra tragedia nel mondo del base jumping in Trentino: oggi, verso mezzogiorno, ha perso la vita un cittadino tedesco dopo essersi lanciato dal monte Casale, appena a nord dell'abitato di Dro, insieme a due compagni.

Questi ultimi, dopo l'atterraggio, non hanno visto arrivare il terzo componente del gruppo e hanno subito lanciato l'allarme.



"Il tecnico di centrale del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale, ha chiesto all'elicottero di effettuare un sorvolo. Dopo alcuni minuti l'equipaggio è riuscito ad individuare una vela aperta nel bosco, 200 metri sopra il ponte del Gobbo, tra Sarche e Pietramurata", si legge in una nota stampa diffusa poco fa.

"Il tecnico di elisoccorso - prosegue il comunicato - è stato verricellato sul posto ma per il base jumper non c'era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata con il supporto di un operatore della stazione di Riva del Garda, portata al campo sportivo di Pietramurata e affidata al carro funebre".