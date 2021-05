L'ultimo abbraccio commosso a Loris Angeli, storico presidente del Calcio Dro

DRO. Oggi, la comunità di Dro e il mondo del calcio trentino hanno dato l'ultimo abbraccio a Loris Angeli, storico presidente della locale società sportiva, imprenditore nel mondo dei trasporti, scomparso a 73 anni in seguito a una malattia.

Per oltre 40 anni numero uno del Calcio Dro (oggi Dro Alto Garda Calcio), Angeli è stato il presidente protagonista delle grandi avventure di una società che con lui era arrivata anche alla serie D.

Attorno alla bara, nella parrocchiale, molti fiori giallo-verdi a ricordare i colori sociali, sopra, una maglia della squadra, una foto di Angeli e la scritta «Grazie Loris».

Dolore e commozione in chiesa, dove i familiari hanno ricevuto il supporto di molte persone, compresi volti noti del calcio trentino, giocatori, dirigenti e vari rappresentanti delle istituzioni.

«Te ne sei andato in silenzio, come se non volessi disturbare nessuno. Sei stato sempre protagonista con passione, emozione, generosità, istintività, sentimento: ora il calcio è davvero più povero senza te», sono le parole scelte dal Dro Alto Garda Calcio per salutare per l'ultima volta il suo presidente.

LA FOTOGALLERY (a cura di Jacopo Salvi)