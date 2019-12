Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri nei boschi di Pur, in val di Ledro. Un uomo di 58 anni residente a Dro, operaio forestale del Servizio Bacini Montani, si è ferito con una motosega in modo piuttosto serio ad una gamba ed è ricoverato in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) al S. Chiara di Trento.



L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.30. L’operaio era assieme ad altri tre colleghi e della squadra era di fatto l’addetto alla sicurezza. Cosa sia accaduto in quegli istanti non è ancora chiaro e ieri sera i carabinieri della stazione di Ledro stavano cercando di ricostruire con precisione l’accaduto.



Sta di fatto che nel passare vicino ad un collega che stava tagliando una pianta l’operaio droato è stato colpito dalla motosega nella parte posteriore della gamba, all’altezza del polpaccio, procurandosi una ferita molto profonda. Sono stati gli stessi colleghi di lavoro a dare l’allarme e dopo le prime cure prestate dal personale della Croce Rossa di Bezzecca il ferito è stato caricato sull’elicottero del 118 che nel frattempo era atterrato sulla spiaggia di Pur, poco distante dal luogo dell’incidente.



Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari della zona. I carabinieri stanno verificando anche se l’operaio indossava i pantaloni antitaglio che comunque proteggono la parte anteriore della gamba e non quella posteriore dove si è verificata la brutta ferita.