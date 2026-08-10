SAN GENESIO. Dopo nove mesi di attesa è arrivata la conferma per la famiglia di Markus Kirchler. Il corpo dell’alpinista 29enne di San Genesio è tra i cinque recuperati domenica 9 agosto sullo Yalung Ri, in Nepal.

Il giovane era scomparso il 3 novembre 2025, quando una valanga aveva investito una spedizione alpinistica, causando sette vittime. L’identificazione è stata confermata dai soccorritori e dalle autorità consolari.

Tra i corpi recuperati a circa 5.400 metri di quota c’è anche quello dell’abruzzese Marco Di Marcello, 37 anni. Le altre tre salme appartengono a Jakob Schreiber, Padam Tamang e Mere Karki.

Le operazioni sul ghiacciaio sono state coordinate dallo sherpa Phurba Tenjing. Il recupero chiude così una lunga attesa iniziata all'indomani della tragedia.