ANTERSELVA. Momenti di paura nella mattinata di oggi, lunedì 29 giugno, lungo un sentiero nei pressi del lago di Anterselva, dove un gruppo di escursionisti è stato coinvolto nell'attacco di un bovino al pascolo.

Il bilancio è di tre persone ferite, una in modo serio. Secondo le prime informazioni, una mucca di razza Pustertaler Sprinze avrebbe improvvisamente caricato il gruppo per motivi che sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasporto negli ospedali della zona. Uno di loro è grave.