BRONZOLO. Ha truffato un'anziana di 77 anni fingendosi un ufficiale della Guardia di Finanza, ma la sua fuga è durata soltanto poche ore. Un 22enne originario della provincia di Napoli è stato individuato e fermato dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Roma Termini, a bordo di un treno ad alta velocità proveniente da Bolzano. Recuperati 450 euro in contanti e gioielli per circa 3.000 euro, sottratti alla donna con il raggiro del falso appartenente alle forze dell'ordine. Il giovane è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata.

La vicenda risale alla tarda mattinata del 7 ottobre, quando la pensionata ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come colonnello della Guardia di Finanza. Il falso ufficiale le ha raccontato che l'automobile del marito era stata utilizzata per una rapina a Trento e che occorreva verificare la provenienza dei preziosi custoditi nell'abitazione. Poco dopo si è presentato alla porta, questa volta qualificandosi come maresciallo, riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli.

La denuncia ha fatto scattare immediatamente le indagini dei Carabinieri di Bronzolo, che attraverso le telecamere di sorveglianza hanno ricostruito gli spostamenti del sospettato. Il giovane era arrivato in taxi e, dopo la truffa, aveva raggiunto a piedi la stazione ferroviaria, proseguendo verso Bolzano. Grazie alla collaborazione con la Sezione Operativa dei Carabinieri del capoluogo altoatesino, i militari hanno individuato il possibile itinerario di fuga e trasmesso immagini e informazioni alla Polizia Ferroviaria di Roma.

Gli agenti hanno intercettato il 22enne all'arrivo del convoglio a Roma Termini, riconoscendolo nonostante si fosse cambiato d'abito durante il viaggio. La perquisizione ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, sequestrata in attesa della restituzione alla vittima. L'operazione si è conclusa nell'arco di poche ore grazie al coordinamento tra Arma e Polfer. Le forze dell'ordine ricordano che nessun appartenente alle istituzioni chiede la consegna di denaro o preziosi per verifiche e invitano a segnalare immediatamente telefonate sospette al 112.