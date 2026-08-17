TUBRE. Tragedia nella notte sul Piz Starlex, la montagna di 3.075 metri sopra Tubre, in Val Monastero. Un uomo del posto, dato per disperso dopo un'escursione, è stato ritrovato senza vita a circa 2.600 metri di quota. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, sarebbe stato colpito da un fulmine mentre stava scendendo dalla cima.

L'ultimo contatto telefonico con l'uomo risaliva alle 13 di ieri, quando si trovava proprio sulla vetta del Piz Starlex. In quel momento sulla zona si stava avvicinando un temporale. Con il passare delle ore e il mancato rientro, poco dopo le 22 è scattato l'allarme attraverso la Centrale provinciale d'emergenza.

Sono così iniziate le ricerche notturne, concentrate lungo l'itinerario che l'escursionista avrebbe dovuto percorrere per tornare a valle. Alle 23.44 la svolta: grazie all'impiego di un drone, i soccorritori hanno individuato l'uomo nei pressi del sentiero numero 4, a circa 2.600 metri, in una zona particolarmente impervia.

Una volta raggiunto, per l'escursionista non c'era più nulla da fare. In base ai primi elementi emersi durante l'intervento, l'uomo sarebbe stato sorpreso e colpito da un fulmine durante la discesa. Il corpo è stato quindi recuperato e trasportato a valle.

Nelle operazioni sono state impegnate circa 40 persone, tra Soccorso alpino Cnsas di Tubre, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Silandro, vigili del fuoco volontari di Tubre e Soccorso alpino di Prato allo Stelvio, intervenuto con il drone del distretto.