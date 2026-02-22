MERANO. Tragedia intorno alle 12.45 di oggi, 22 febbraio, nell’area di Merano 2000, dove una slavina ha travolto uno scialpinista di 50 anni residente a Sarentino. L’uomo è stato individuato dai soccorritori dopo un intervento rapido e coordinato, ma per lui non c’è stato nulla da fare.



La valanga presentava due fronti, un elemento che ha reso particolarmente delicata la bonifica dell’area. Sul posto sono confluiti oltre cento soccorritori tra tecnici del soccorso alpino, forze dell’ordine, vigili del fuoco e unità cinofile specializzate nella ricerca sotto la neve. L’intervento è stato supportato dall’alto da due elicotteri.