CAMPO DI TURES. Si è conclusa in tragedia un'escursione nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, sul Monte Finestra (Fensterlekofel), nel territorio di Campo Tures.



Un uomo del posto, di circa 70 anni, è morto in seguito a una caduta di diversi metri lungo il canalone sud della montagna.



L'allarme è stato lanciato poco dopo le 9.30 dal compagno di escursione, che ha assistito all'incidente. Per motivi ancora da chiarire, l'escursionista ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto e riportando lesioni gravissime.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino di Campo Tures e l'equipaggio dell'elisoccorso Pelikan 2. Nonostante il rapido intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.



Resta ora da chiarire la dinamica dell'incidente.



(Foto USP Provincia di Bolzano)