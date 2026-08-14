TIROLO. Un’escursione nella zona dei Masi della Muta, sopra Tirolo, si è trasformata in tragedia. Un turista tedesco di 58 anni, originario della Baviera, è morto nella serata di ieri, 13 agosto, dopo essere finito in un tratto particolarmente impervio e aver compiuto una caduta di circa 150 metri.

A far scattare l’allarme, alle 18.45, sono stati i familiari, preoccupati perché l’uomo, che si era allontanato dal proprio gruppo per un’escursione in solitaria, non aveva fatto ritorno come previsto.

Considerata l’ampiezza dell’area e la presenza di tratti difficilmente accessibili, nelle ricerche sono stati impegnati oltre 40 soccorritori. Sono intervenuti il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco volontari di Tirolo con 25 operatori e circa 20 soccorritori del Soccorso Alpino di Merano, con tre mezzi. Alle operazioni hanno partecipato anche unità cinofile e operatori con droni, mentre l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, con medico d’emergenza a bordo, ha fornito supporto alle squadre a terra.

L’uomo è stato infine individuato sotto i Masi della Muta, lontano dai sentieri ufficiali, in una zona particolarmente esposta e impervia. Per raggiungerlo, i soccorritori del Soccorso Alpino hanno dovuto calarsi per circa 200 metri con le corde lungo il ripido pendio.

Per il 58enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il medico d’emergenza ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Particolarmente complesse anche le successive operazioni di recupero della salma. Il terreno ripido e difficilmente accessibile, insieme al sopraggiungere del crepuscolo, ha reso difficoltosi gli interventi, limitando anche le possibilità di impiego dell’elicottero a causa delle condizioni di visibilità.

Grazie al coordinamento tra tutte le organizzazioni impegnate nelle ricerche, è stato infine possibile recuperare la salma dal terreno impervio.