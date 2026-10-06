ULTIMO. Un sacerdote germanico di 71 anni che stava trascorrendo da solo un periodo di vacanza a Tesimo è stato trovato senza vita lungo un sentiero durante un’escursione in Val d’Ultimo. A fare la drammatica scoperta è stata una famiglia tedesca, che ha visto l’uomo immobile sul terreno bagnato e ha immediatamente dato l’allarme.

L’ecclesiastico aveva raggiunto Santa Gertrude in autobus e da lì aveva proseguito a piedi per la sua escursione. Quando è stato trovato, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato a terra già da due o tre ore. Sul posto è stato fatto intervenire anche l’elicottero di soccorso Pelikan 1.

Per l’uomo, però, non c’era ormai più nulla da fare. Il medico d’urgenza ha potuto soltanto constatarne il decesso. Il recupero della salma è stato affidato al Soccorso alpino di Ultimo, i cui operatori l’hanno trasportata con una barella da montagna fino al punto in cui è stata consegnata all’impresa funebre. All’intervento hanno preso parte anche le forze dell’ordine.

Particolarmente delicata anche l’assistenza alla famiglia tedesca che ha scoperto il corpo. Gli escursionisti, comprensibilmente sotto shock, sono stati assistiti dagli uomini del Soccorso alpino, che li hanno successivamente accompagnati in sicurezza a valle. (foto Soccorso alpino)