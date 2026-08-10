BOLZANO. Dopo nove mesi la neve ha restituito i corpi di cinque alpinisti travolti dalla valanga sullo Yalung Ri in Nepal. Tra loro potrebbe esserci anche Markus Kirchler, 29 anni, di San Genesio, disperso dal 3 novembre scorso. Il recupero è stato possibile grazie allo scioglimento della neve provocato dai monsoni.

Diplomato alle scuole "Kunter" di via Guncina, dopo la laurea ad Innsbruck in Economia, lavorava a Monaco nel campo della finanza. Era partito per la spedizione himalayana il 25 ottobre. Da nove mesi i genitori - Stefan e Manuela - e la sorella Verena vivono nella speranza di riportare a casa il corpo di Markus. Solo gli esami del Dna però daranno la certezza che si tratti effettivamente del giovane altoatesino.

