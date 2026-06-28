MERANO. I violenti temporali che nel pomeriggio di oggi hanno colpito l'Alto Adige hanno provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco. La situazione più critica si è registrata nel Meranese, dove il Rio Bianco, tra Labers e Freiberg, è esondato, provocando danni e mettendo a rischio un'abitazione.

La forza dell'acqua ha infatti scalzato le fondamenta della casa. Una persona è rimasta bloccata nel garage ed è stata tratta in salvo dalle squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Freiberg, Avelengo, Labers e Merano, che hanno convogliato l'acqua, messo in sicurezza l'edificio e richiesto anche l'impiego di escavatori per contenere i danni.



Ad Avelengo sono caduti circa 50 millimetri di pioggia in un'ora. Le precipitazioni hanno provocato numerose colate detritiche che hanno invaso strade, meleti e proprietà private. Interventi si sono resi necessari anche nella zona del Milchhof di Merano.

Altri interventi sono stati effettuati a Tubre, Mazia, Sluderno e Malles, dove i vigili del fuoco hanno rimosso fango e detriti, prosciugato aree allagate e ripristinato la sicurezza della viabilità.

La sindaca di Merano, Katharina Zeller, ha rassicurato la popolazione spiegando che la situazione è sotto controllo. I danni sono soprattutto di carattere materiale e, al momento, non si registrano feriti. La prima cittadina ha inoltre ringraziato i vigili del fuoco, la Protezione civile e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del territorio.