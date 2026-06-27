CALDARO. Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, all'interno di un panificio in via delle Cantine. Sul posto è in corso un imponente intervento dei Vigili del fuoco, con numerosi corpi volontariaccorsi per fronteggiare il rogo.

Le squadre stanno operando con diversi nuclei dotati di autorespiratori e con un massiccio dispositivo antincendio per contenere le fiamme. L'obiettivo principale è portare rapidamente l'incendio sotto controllo ed evitare che il fuoco si propaghi agli edifici adiacenti.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Al momento non sono state diffuse informazioni sull'eventuale presenza di feriti né sulle cause che hanno provocato il rogo. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area e limitare i danni.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.