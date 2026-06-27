BOLZANO. Proseguono le ricerche del 23enne kosovaro evaso nella notte tra il 23 e il 24 giugno dall'ospedale di Bolzano. Nelle ultime ore è stata diffusa anche la sua fotografia, con l'obiettivo di agevolarne l'individuazione da parte delle forze dell'ordine.

Il giovane era stato accompagnato in ospedale dal carcere per essere sottoposto a un trattamento medico. Intorno alle 3 di notte è riuscito a eludere la sorveglianza e a far perdere le proprie tracce, facendo immediatamente scattare le ricerche.

La direzione del carcere di Bolzano ha precisato che l'evaso non è considerato una persona socialmente pericolosa. Nonostante questo, le attività di ricerca proseguono senza sosta per rintracciarlo e riportarlo in custodia.

La scelta di diffondere la fotografia lascia ritenere che gli investigatori considerino concreta l'ipotesi che il 23enne possa trovarsi ancora in Alto Adige. Per questo motivo è stato chiesto anche il supporto dei cittadini, invitati a segnalare eventuali avvistamenti alle forze dell'ordine, senza tentare interventi diretti.