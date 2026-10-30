BRESSANONE. Una raccolta fondi da 12.500 euro per realizzare una nuova cella frigorifera e garantire la disponibilità di ortaggi biologici freschi anche durante i mesi invernali. È il progetto di Matthias Klammer, giovane agricoltore che gestisce insieme alla famiglia il maso Marxenhof, sulle alture sopra Bressanone. L’obiettivo è migliorare la conservazione dei prodotti e prolungarne la vendita fino a febbraio.

Per finanziare parte dell’investimento, Klammer ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Startnext, che resterà attiva fino al 29 novembre 2026. «Il mio obiettivo è raccogliere 12.500 euro attraverso la vendita di pacchetti premio. L’intera somma sarà destinata alla realizzazione della cella frigorifera», spiega l’agricoltore.

I sostenitori potranno scegliere tra dieci diversi pacchetti, che comprendono cassette di ortaggi biologici, visite guidate all’azienda, buoni per il caffè contadino e persino l’adozione a distanza di galline. Se sarà raggiunto l’obiettivo economico, i premi potranno essere ritirati direttamente al maso. «Chissà, magari tra le proposte c’è anche qualche idea regalo per Natale», aggiunge Klammer.

Al Marxenhof vengono attualmente coltivate quasi 40 varietà di ortaggi. Quando ha assunto la gestione dell’azienda, il giovane agricoltore ha deciso di trasformare parte dei meleti in superfici dedicate all’orticoltura, puntando sulla diversificazione della produzione e sulla sostenibilità ambientale.

Un percorso che ha richiesto esperienza e numerosi tentativi. «Ogni ortaggio richiede cure specifiche e il momento giusto per ogni intervento. Ci sono voluti alcuni anni prima di raggiungere risultati soddisfacenti in termini di resa e qualità», racconta Klammer, ricordando anche le difficoltà legate agli eventi meteorologici, come la forte grandinata che ha colpito la zona durante l’estate.

Accanto agli ortaggi, l’azienda produce cereali, coltiva antiche varietà di mele e alleva galline per la produzione di uova biologiche. La maggior parte dei prodotti viene commercializzata direttamente nel punto vendita del Marxenhof, valorizzando il rapporto tra produttore e consumatore.

La nuova cella frigorifera rappresenterebbe un ulteriore passo nello sviluppo dell’attività. «Con la prevendita dei pacchetti premio vorrei coprire una parte dei costi e, possibilmente, avvicinare ancora più persone ai prodotti alimentari locali», conclude Matthias Klammer.