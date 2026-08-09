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NEPAL. A nove mesi dalla valanga che aveva travolto una spedizione sullo Yalung Ri, in Nepal, sono stati individuati cinque corpi. Tra questi potrebbe esserci anche Markus Kirchler, alpinista 29enne di San Genesio, disperso dal 3 novembre 2025.
Con lui risultavano scomparsi Marco Di Marcello, Jakob Schreiber, Mere Karki e Padang Tamang. Le autorità locali ritengono probabile che i cadaveri ritrovati appartengano proprio ai cinque alpinisti, ma manca ancora l'identificazione ufficiale.
Le operazioni sono rese difficili dal maltempo e dalla nebbia, che al momento impediscono agli elicotteri di raggiungere la zona, a oltre 5.600 metri di quota.
Dopo la tragedia le ricerche erano proseguite per alcuni giorni, prima di essere sospese per le condizioni proibitive. Ora il ritrovamento riapre la speranza di poter finalmente restituire alle famiglie i cinque dispersi.