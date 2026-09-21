INNSBRUCK. Un uomo di 56 anni è morto precipitando per circa 100 metri lungo un terreno roccioso la scorsa notte durante la discesa da un rifugio nella Halltal, nei pressi di Absam, in Tirolo. Dopo un'operazione di ricerca condotta dalla polizia alpina e dal soccorso alpino, un drone è riuscito a localizzare il corpo privo di vita intorno alle 1:30, come riferito da un portavoce della polizia alpina all'agenzia Apa.

Presso la Alpensöhnehütte si era tenuta una festa che l'uomo aveva lasciato insieme a sua moglie. La donna ha lanciato l'allarme intorno alle 23:30 dopo essersi accorta che l'uomo, che camminava dietro di lei, era improvvisamente scomparso.