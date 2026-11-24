BOLZANO. È stata ascoltata dalla Procura di Napoli la sanitaria dell'ospedale di Bolzano indagata per l'omicidio colposo di Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio 2026 a causa di un trapianto di cuore fallito, eseguito il 23 dicembre 2025 nell'ospedale Monaldi di Napoli. Al centro degli accertamenti il rabbocco di ghiaccio nel contenitore utilizzato per trasferire l'organo dal capoluogo altoatesino a quello campano.

Si tratta di Angelika Pilcher, coordinatrice che era in servizio nella struttura ospedaliera bolzanina, iscritta nel registro degli indagati dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci insieme con un'altra sanitaria, un'infermiera, che al momento non dovrebbe essere ascoltata.

La coordinatrice, alla presenza dell'avvocato Coran, ha risposto alle domande dei magistrati, difendendosi e spiegando di aver ricevuto una richiesta di ghiaccio non meglio motivata, alla quale aveva risposto fornendo quello che aveva a disposizione. A consegnare il ghiaccio sintetico («secco») sarebbe stata l'altra sanitaria indagata. Dopo il caso di Domenico, l'ospedale di Bolzano ha provveduto a dotarsi di un macchinario per produrre il ghiaccio naturale.

Nell'ospedale di Bolzano l'équipe proveniente da Napoli aveva effettuato l'espianto del cuore dal donatore. L'organo era stato poi trasferito a Napoli in un contenitore ritenuto non conforme alle linee guida, rabboccato con ghiaccio sintetico fornito dalla struttura ospedaliera altoatesina.

Proprio quella tipologia di refrigerante, secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Napoli, provocò il congelamento dell'organo, che fu comunque impiantato al posto di quello malato del piccolo Domenico.