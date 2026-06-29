BOLZANO. È accusato di stalking aggravato nei confronti di due fratelli, entrambi minorenni, e del padre di questi ultimi, il cittadino pakistano di 26 anni che, nel 2023, in un piccolo paese dell'Alto Adige, avrebbe iniziato a pedinare i ragazzi, minacciando di voler rapire la quindicenne e la sorella minore. Era stato il padre a denunciare l'accaduto ai carabinieri e a far partire le indagini.

All'ultima udienza del processo, davanti alla giudice Barbara Knoll, l'imputato ha versato un risarcimento da 20 mila euro in favore delle parti lese che hanno così rinunciato a costituirsi parte civile. Si va ora verso il patteggiamento: la prossima udienza è in programma il 9 settembre.