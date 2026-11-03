MERANO. Sorpreso a viaggiare senza biglietto, ha perso il controllo e si è scagliato contro gli arredi dell’autobus, mandando in frantumi una paratia di protezione. Protagonista dell’episodio un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Merano, a bordo di un autobus Sasa della linea 231. Durante un normale controllo, il passeggero è risultato sprovvisto del titolo di viaggio. Alla contestazione dell’infrazione, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo ripetutamente le strutture interne del mezzo fino a frantumare la paratia situata vicino ai sedili anteriori.

I danni hanno reso l’autobus inutilizzabile, costringendo l’azienda a sopprimere la corsa e a inviare un mezzo sostitutivo. Il disservizio ha provocato un ritardo complessivo di circa 40 minuti, con inevitabili disagi per i passeggeri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Merano, che ha riportato la calma e identificato il responsabile. Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

I carabinieri di Merano hanno confermato che proseguiranno i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza dei trasporti pubblici e alla prevenzione di episodi analoghi.