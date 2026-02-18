BOLZANO. Un equipaggio della polizia stradale ha intercettato sulla superstrada Merano-Bolzano un trasporto di droga mettendo sotto sequestro panetti di hashish per un peso complessivo di 11 chilogrammi. Durante un servizio di controllo sulla MeBo, la pattuglia si è messa sulla scia di un Fiat Fiorino che viaggiava in direzione Merano, segnalando al conducente di fermarsi.



Questi, in un primo momento, ha lasciato intendere di volersi fermare, imboccando la corsia di decelerazione per lo svincolo di Andriano. Giunto alla cuspide spartitraffico, però, il veicolo ha ripreso la marcia a forte velocità, rientrando in superstrada. Dopo circa dieci chilometri di inseguimento, all'altezza dello svincolo per Lana, il Fiorino si è avvicinato al guard-rail centrale ed il conducente è rotolato fuori dal veicolo ancora in movimento.



Evitando le automobili in corsa, l'uomo, che indossava abiti da lavoro, ha attraversato la carreggiata, fuggendo attraverso i campi lungo le sponde dell'Adige e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dopo aver messo in sicurezza la sede stradale, gli agenti hanno spostato in una piazzola di sosta il furgone e fatto intervenire una una squadra della polizia scientifica della questura di Bolzano. La perquisizione del veicolo, risultato poi rubato a Reggio Emilia, ha portato alla scoperta sotto i sedili e nella parte posteriore di oltre quaranta panetti di hashish per un peso complessivo di undici chilogrammi.