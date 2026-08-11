BOLZANO. Nove mesi di attesa, speranze e ricerche si sono conclusi sulle montagne del Nepal. Sono stati ritrovati e recuperati i corpi di cinque alpinisti travolti dalla valanga sullo Yalung Ri il 3 novembre 2025. Tra loro c’è anche Markus Kirchler, l’alpinista italiano disperso da allora.

A dare l’annuncio è stata Wilderness Outdoors Nepal, l’organizzazione che aveva seguito la spedizione e che in questi mesi aveva continuato a mantenere viva la speranza di ritrovare i dispersi. «Nove mesi di speranza, preghiere e attesa sono giunti alla fine», si legge nel messaggio pubblicato sui social.

Assieme a Markus Kirchler sono stati ritrovati il tedesco Jakob Clemens Schreiber e la guida nepalese Mere Karki, i tre componenti della spedizione di Wilderness Outdoors scomparsi sotto la valanga. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati anche i corpi di altri due alpinisti, l'italiano Marco Di Marcello e il nepalese Padam Tamang, appartenenti a un'altra spedizione.

Le operazioni di recupero sono state coordinate congiuntamente da Wilderness Outdoors e Dreamers Destination Treks. Sul terreno la squadra è stata guidata da Furba Tenzing Sherpa, alpinista del Rolwaling e detentore di un Guinness World Record. Le ricerche hanno così permesso di mettere fine a un'attesa durata oltre nove mesi.

Markus Kirchler, Jakob Clemens Schreiber e Mere Karki erano scomparsi il 3 novembre 2025 dopo essere stati investiti dalla valanga sullo Yalung Ri. Nonostante una settimana di ricerche, allora non era stato possibile individuarli. Wilderness Outdoors aveva successivamente pubblicato un messaggio dedicato ai tre alpinisti, esprimendo vicinanza alle famiglie e ricordando la loro passione per la montagna.

Ora il ritrovamento dei cinque corpi chiude definitivamente quella lunga fase di incertezza. Nel messaggio con cui ha annunciato il recupero, Wilderness Outdoors Nepal ha rivolto le condoglianze alle famiglie e alle persone che per mesi hanno atteso notizie dei loro cari.