MAREBBE. Un lupo ritenuto responsabile di ripetuti attacchi al bestiame è stato prelevato nell’area di Marebbe. A comunicarlo è la Provincia di Bolzano. L’intervento è stato eseguito dal Corpo forestale provinciale, con il supporto dei guardiacaccia, in applicazione del secondo decreto di prelievo emanato nei giorni scorsi.

Il provvedimento era stato firmato venerdì 28 agosto dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, dopo una serie di predazioni registrate sull’alpeggio Fojedöra, nel territorio comunale di Marebbe. Gli attacchi erano stati documentati e confermati dal Corpo forestale provinciale.

Secondo quanto riferisce la Provincia, nelle ultime settimane diverse pecore e capre sono state uccise dal lupo. Una situazione che ha portato all'emanazione del nuovo decreto, con l’obiettivo dichiarato di evitare ulteriori danni alle greggi presenti nella zona.

Il prelievo è stato nel frattempo portato a termine dal personale forestale con la collaborazione dei guardiacaccia. Si tratta del secondo decreto adottato dalla Provincia per intervenire sui lupi considerati dannosi dopo le predazioni accertate sul territorio altoatesino.