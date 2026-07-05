MAREBBE. Un lupo ritenuto problematico è stato abbattuto nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio, nei pressi di Malga Fojedora, nel comune di Marebbe. L'intervento è stato eseguito dal Corpo forestale provinciale con il supporto dei guardiacaccia, in applicazione del decreto firmato giovedì sera dal presidente della Provincia Arno Kompatscher.

Il provvedimento è stato adottato dopo una serie di predazioni accertate dal Corpo forestale provinciale. Nelle ultime settimane il predatore aveva attaccato ripetutamente il bestiame, causando la morte di diverse pecore e capre.

Secondo quanto comunicato dalla Provincia di Bolzano, l'obiettivo dell'abbattimento era impedire ulteriori danni agli allevamenti della zona. Il decreto amministrativo è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.