LAIVES. Un trentenne di Ora è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Laives per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso alla guida di un monopattino elettrico con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti.

L'episodio risale alla notte del 14 giugno, quando una pattuglia impegnata nei controlli del territorio ha notato il conducente percorrere via Kennedy con una condotta ritenuta pericolosa per la sicurezza della circolazione. Dopo averlo seguito per un breve tratto, i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Secondo quanto riferito dall'Arma, l'uomo mostrava evidenti segnali riconducibili all'assunzione di alcolici: forte alito vinoso, occhi arrossati e difficoltà nell'eloquio. Sottoposto all'etilometro, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2,38 grammi per litro alla prima prova e di 2,16 grammi per litro alla seconda, valori superiori di oltre quattro volte rispetto al limite previsto dalla normativa.

I carabinieri hanno quindi contestato la violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza. Al conducente sono state inoltre contestate diverse sanzioni amministrative, tra cui la guida senza casco, l'assenza delle frecce direzionali, la mancanza del targhino obbligatorio e la guida pericolosa.

L'attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti quotidianamente dall'Arma per garantire la sicurezza stradale e tutelare gli utenti della strada.

Si ricorda che nei confronti dell'indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.