BOLZANO. Giornata tragica per le nostre montagne: dopo l’escursionista di 46 anni travolto da una valanga sul Cermis, si è spento anche, dopo tre giorni di agonia, lo scialpinista 36enne Cesare Zilio, di Bassano del Grappa, che era stato a sua volta travolto da una valanga la domenica di Pasqua mentre stava affrontando la salita alla Cima Grava (3.059 metri), in val di Vizze.

Ingegnere architetto e grande appassionato di montagna, Zilio era arrivato in Alto Adige sabato scorso per una vacanza insieme alla compagna e ad alcuni amici.