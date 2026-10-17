SAN GENESIO. Tragedia nella notte a San Genesio, poco lontano da Bolzano, dove un ragazzo di appena 17 anni, Jakob Lantschner, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della propria motocicletta. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, venerdì 16 ottobre, intorno alle 22.30. La vittima, residente in paese, avrebbe perso il controllo della moto nell'affrontare una curva, finendo fuori strada.

L'impatto è stato violentissimo e le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e della Croce Bianca, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le ferite riportate dal diciassettenne si sono rivelate troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, incaricati degli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco. È intervenuto inoltre il servizio di assistenza spirituale, chiamato a prestare sostegno in una situazione particolarmente drammatica. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un'uscita autonoma di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli.