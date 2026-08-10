VAL D’ULTIMO. Si sono concluse tragicamente le ricerche della persona scomparsa dalla giornata di ieri, 9 agosto, in Val d’Ultimo. Il corpo senza vita è stato ritrovato oggi, 10 agosto, nella zona di malga Auerberg.

La vittima sarebbe precipitata durante un’escursione in montagna. La caduta non le ha lasciato scampo e, al momento del ritrovamento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione della scomparsa e hanno visto impegnate diverse squadre nella zona della malga. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, l’elisoccorso Pelikan 3 e i carabinieri, ai quali spettano gli accertamenti per ricostruire le circostanze della tragedia.