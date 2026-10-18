PONTE GARDENA. Gli hanno telefonato, si sono fatti consegnare i codici di sicurezza del suo profilo e hanno intascato i 1.300 euro pagati dall’acquirente. Una truffa online con la tecnica del vishing per cui i carabinieri della stazione di Ponte Gardena hanno denunciato a piede libero due uomini, entrambi originari della provincia di Napoli, accusati di truffa informatica in concorso.

A cadere nella trappola è stato un 35enne che, su una nota piattaforma di compravendita online, aveva appena concluso la vendita di strumentazione musicale. I truffatori lo hanno contattato al telefono e sono riusciti a farsi dare i codici Otp associati al suo account. Una volta entrati nel profilo, ne hanno modificato le impostazioni, sostituendo le coordinate per la ricezione del denaro: così il pagamento versato dall’ignaro acquirente è finito a loro.

Dopo la querela del venditore, i militari hanno analizzato i log telematici e i flussi finanziari, risalendo all’identità dei due presunti responsabili, ora segnalati all’autorità giudiziaria.

L’Arma ricorda che codici Otp, Pin bancari e password sono strettamente personali: nessuna banca, ente, forza dell’ordine o piattaforma di vendita li chiede mai per telefono. In caso di chiamate sospette il consiglio è di riattaccare subito e segnalare l’accaduto al numero unico di emergenza 112.