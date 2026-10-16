CORTACCIA. Chi ha consegnato gli animali alla donna denunciata per maltrattamento dopo il sequestro di 46 animali a Cortaccia? È la domanda a cui vuole dare risposta l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), che nei prossimi giorni invierà un esposto alla Procura di Bolzano per chiedere indagini sulla provenienza dei cani e dei gatti trovati in suo possesso.

Nei giorni scorsi erano stati sequestrati 12 gatti, 13 cani, 18 galline e alcuni conigli. La donna, descritta come un’accumulatrice seriale di animali, aveva inoltre gettato 13 gattini in una discarica, uno dei quali è stato trovato morto.

«Chiediamo di capire se questa signora avesse accumulato da sé tutti quegli animali o se ci fossero persone che glieli hanno dati nel tempo», scrivono gli animalisti in una nota. «Riteniamo che il fenomeno dell’accumulo di animali poi maltrattati debba essere affrontato in maniera seria, anche perché spesso questi personaggi si muovono alla ricerca di cani e gatti attraverso i social».