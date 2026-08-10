SÖLDEN. Una gita in montagna si è trasformata in una complessa operazione di soccorso per 36 turisti, tra cui diversi bambini piccoli. Il gruppo si è trovato in difficoltà domenica 9 agosto nella zona del Sonnberg, vicino a Sölden, a circa 2.325 metri di quota.

Il gruppo era formato da tre famiglie con adulti, adolescenti e bambini, alcuni dei quali nei passeggini. I turisti, provenienti da Belgio, Austria, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, erano partiti dalla stazione a monte della Wildspitzbahn per un'escursione in direzione nord-est.

Durante il percorso le famiglie si sono trovate davanti a tratti ripidi ed esposti e in alcuni punti si sono allontanate dal sentiero segnalato. Le difficoltà del terreno hanno reso impossibile proseguire in sicurezza e, intorno alle 17.15, due componenti del gruppo hanno chiesto aiuto.

È così scattata una maxi operazione di soccorso, con l'intervento del Soccorso alpino di Sölden e di due elicotteri. Quattordici persone sono state recuperate dal terreno impervio con il verricello.

Le altre 22 persone sono state raggiunte dai soccorritori e accompagnate a valle a piedi. Nonostante la situazione di difficoltà e il grande dispiegamento di mezzi, nessuno è rimasto ferito.