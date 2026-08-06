VALLE AURINA. Sono circa 50 le persone ospitate nella palestra di Lutago dopo la colata detritica che ha isolato l'alta Valle Aurina.

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Gli ospiti dell'albergo evacuato sono invece già rientrati nella struttura, mentre i mezzi al lavoro stanno cercando di riaprire la strada provinciale, con l'obiettivo di ripristinare il collegamento entro mezzogiorno.

L'aggiornamento è stato diffuso alle 6.30 dai Vigili del fuoco volontari di Lutago. Le persone che non possono ancora raggiungere la parte alta della valle vengono assistite nella palestra polifunzionale del paese, dove sono presenti i volontari della Croce Bianca, i vigili del fuoco, gli psicologi dell'emergenza e un medico. Nel frattempo, gli ospiti dell'hotel evacuato durante la notte hanno già potuto fare ritorno nella struttura.

Il maltempo provoca uno smottamento a San Giovanni: il Rio Rosso esonda e raggiunge l'Aurino. Nessun ferito, ma un albergo e tre abitazioni sono stati evacuati per precauzione.

Durante la notte il sindaco Markus Gartner ha effettuato un sopralluogo nella zona colpita. Sul posto continuano a operare escavatori e mezzi pesanti per rimuovere l'enorme quantità di fango e detriti che ha invaso la carreggiata. Le autorità confidano di poter riaprire la strada della Valle Aurina intorno a mezzogiorno, ma la decisione dipenderà dall'esito delle verifiche sulla sicurezza del tratto interessato.

Restano invece sospesi i collegamenti con autobus verso la parte alta della valle, con i mezzi che si fermano a Campo Tures.

Rimangono inoltre chiusi tutti i sentieri escursionistici nell'area del Rio Rosso. Alle operazioni partecipano numerosi corpi dei Vigili del fuoco della Valle Aurina, il Centro operativo distrettuale, il Centro operativo comunale, il Soccorso alpino e la Croce Bianca, impegnati per ripristinare al più presto la viabilità e garantire assistenza alla popolazione.