VALLE AURINA. Una grave colata detritica ha colpito nella notte tra il 5 e il 6 agosto la zona di Gisse, a San Giovanni, nel comune di Valle Aurina, in seguito alle intense precipitazioni. La massa di fango e detriti, originatasi dal Rio Rosso nell'area della Malga Daimer, ha raggiunto il letto del torrente Aurino, provocandone un temporaneo sbarramento.

La strada della Valle Aurina è attualmente completamente chiusa. Secondo le informazioni disponibili non si registrano feriti, ma per motivi di sicurezza è stata disposta l'evacuazione di un albergo e tre abitazioni, per un totale di circa 120 persone.

Gli sfollati che non possono raggiungere la parte alta della valle oltre la zona di Gisse sono stati accolti a Lutago, dove ricevono assistenza dai Vigili del Fuoco Volontari di Lutago e dalla Squadra di Pronto Intervento della Croce Bianca di Brunico.

Sul posto sono al lavoro numerosi mezzi movimento terra per rimuovere le ingenti quantità di fango e detriti. Vengono inoltre impiegati potenti fari di ricerca e droni per illuminare e monitorare l'area interessata.

È stato attivato il Centro operativo comunale della Valle Aurina, insieme alla centrale di intervento distrettuale. Nell'emergenza sono impegnati i Vigili del Fuoco Volontari di San Giovanni, Lutago, Campo Tures, Molini di Tures e Riobianco, mentre quelli di Cadipietra sono in stato di preallarme.

Partecipano alle operazioni anche il Soccorso Alpino, la Croce Bianca, la Direzione sanitaria dei soccorsi, il Servizio di assistenza psicologica e spirituale nelle emergenze, i Carabinieri e diverse imprese private con escavatori e altri mezzi per la rimozione dei detriti.