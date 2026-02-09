BRESSANONE. I Carabinieri della Stazione di Naz-Sciaves hanno denunciato a piede libero un cittadino di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, per porto abusivo di armi all'interno dell'ospedale di Bressanone. L'intervento è scattato intorno alle 17:30 presso il Pronto Soccorso, su segnalazione del personale sanitario allertato dall'atteggiamento sospetto dell'uomo. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno rinvenuto e sequestrato un taglierino con lama di 10 centimetri nascosto nello zaino dell'uomo.



Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone ha ribadito la centralità della sicurezza nei presidi sanitari, definendo la protezione di medici e infermieri una "priorità assoluta" e sottolineando come la sinergia tra ospedale e Carabinieri abbia permesso di disarmare l'uomo prima che la situazione potesse degenerare.