SCENA. Quasi tre milioni di visualizzazioni in pochi giorni per un volo dalla precisione sorprendente. Il protagonista è Felix, un gufo reale altoatesino, diventato una star dei social grazie a un video che lo mostra mentre attraversa lo stretto spazio tra due giovani senza sfiorarli, per poi atterrare sulla mano del suo proprietario.

Il filmato ha raccolto 82 mila like su Instagram e 55 mila su Facebook. A raccontare l'inaspettato successo è Mathias Pircher, titolare del Panorama Hotel di Scena, vicino a Merano, che da quarant'anni coltiva la passione per i rapaci.

La spettacolarità delle immagini ha spinto alcuni utenti a ipotizzare che il video fosse stato realizzato con l'intelligenza artificiale. «Garantisco che è tutto vero», assicura Pircher, spiegando che i due giovani, clienti del suo albergo, avrebbero potuto avvicinarsi ulteriormente senza essere sfiorati dall'animale.

Milioni di visualizzazioni per il suo atterraggio millimetrico

L'albergatore altoatesino possiede attualmente dodici rapaci ed è affascinato dalla precisione e dalla silenziosità del loro volo. Con Felix condivide anche la passione per la montagna, portandolo con sé durante le escursioni.