L'Alto Adige registra 15 nuovi casi della variante sudafricana. Sono colpite la zona di Merano e dintorni, la Val Passiria e la Val Venosta. Si aggiungono però tre nuovi comuni: Glorenza, Tubre e Lagundo. Attualmente è in corso il contact tracing per verificare se e come i nuovi casi siano correlati a casi noti, informa l'Azienda sanitaria.

Complessivamente fino ad oggi sono stati rilevati 49 casi di variante sudafricana in Alto Adige. I comuni interessati sono isolati e l'ingresso e l'uscita può avvenire solo con un tampone negativo non più vecchio di 72 ore.