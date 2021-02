Nuovo lockdown in Alto Adige: da lunedì tre settimane. La Provincia: dati covid preoccupanti

Andamento troppo pesante della pandemia: la giunta provinciale di Bolzano ha deciso una nuova stretta: ritorna il lockdown, da lunedì, per tre settimane.

Dunque, oltre alle restrizioni attuali, torneranno a chiudere i negozi e per gli studenti sarà di nuovo didattica a distanza.

I contagi e il numero di persone in quarantena in Alto Adige stanno registrando una rapida crescita in questi giorni.

Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 747 nuovi casi e - per la prima volta - oltre 15 mila persone in quarantena.

I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 2.677 tamponi pcr rilevando 350 casi di positività. A questi vanno aggiunti 397 test antigenici positivi su 4979 effettuati. Nei normali reparti ospedalieri attualmente si trovano 249 pazienti (ieri 241), nelle cliniche private 159 (invariato) e in terapia intensiva 35 (32).

Nelle ultime 24 ore sono deceduti due pazienti covid mentre sono in quarantena 15.429 altoatesini. Si tratta di un dato record mai registrato dall’inizio della pandemia in Alto Adige.

Confermato dagli analisti nazionali: il rapporto Gimbe documenta una forte crescita dei casi covid in Alto Adige. In provincia di Bolzano si registra infatti alla lunga il valore più alto in Italia con un incremento del 10,1%, contro il 5,1% in provincia di Trento. In seconda posizione si trova l’Umbria con il 6%. I casi testati per 100 mila abitanti in Alto Adige sono 1.141, mentre in Trentino 355. L’Abruzzo registra 2344 casi testati per 100 mila abitanti. Il rapporto positivi e casi testati in Alto Adige è del 62,1% e in Trentino 70,1%. In provincia di Bolzano il 42% dei posti letto sono occupati da pazienti covid (34% in terapia intensiva), mentre in quella di Trento il 29% (38% in terapia intensiva).

Bassissimo - secondo il rapporto Gimbe - è la percentuale di operatori sanitari e socio sanitari vaccinati in Alto Adige (37%), seguito dalla Valle D’Aosta con il 59%.