Ha violato il divieto di uscire per festeggiare il compleanno con gli amici e ha alzato anche troppo il gomito.

Così i carabinieri della Stazione di Cadipietra, in Alto Adige, hanno denunciato l’uomo, un trentottenne della valle Aurina, per guida in stato di ebbrezza.

Sottopostolo all’etilometro l’uomo è risultato avere 2,66 grammi di alcol per litro di sangue, ben oltre il limite di legge di 0,5.

I carabinieri gli hanno comunicato il ritiro della patente, gli hanno sequestrato il veicolo e lo hanno ovviamente multato per violazione delle prescrizioni anti Covid-19 con una sanzione di 373,33 se paga entro 30 giorni, 533,33 entro 60 giorni, che diventano 1.066,66 dal 61esimo giorno.