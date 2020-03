Forse è la stessa banda che ha agito nei mesi scorsi in Valsugana, che si è ora spostata in Alto Adige. Ignoti hanno messo a segno la scorsa notte due assalti a bancomat in Bassa Atesina, senza bottino però.

Sono stati danneggiati, infatti, gli sportelli automatici a Cortina sulla Strada del Vino e a Montagna. Gli autori degli assalti non sono però riusciti a portare via le banconote. Indagano i carabinieri.