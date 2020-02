Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato in mattinata a Campo Tures, dove un boscaiolo si è ferito gravemente. Si tratta di un minorenne, di 17 anni, colpito da un tronco.



Il ragazzo è stato soccorso dal soccorso alpino, dalla Croce rossa e dal medico d’urgenza. Vista la gravità dell’incidente era stata allertata pure l’assistenza spirituale. Il ragazzo lotta per la vita all’ospedale di Brunico.



Ieri si era verificato un incidente simile a Mantana in Val Pusteria. Il boscaiolo, Alois Knapp di 83 anni, che era rimasto ferito gravemente è morto nella notte all’ospedale di Bolzano.



Sono i corso indagini dei carabinieri per escludere eventuali responsabilità di terzi.