Due kg di dinamite abbandonata

Venerdì pomeriggio i carabinieri del Nucleo artificieri ed antisabotaggio del Reparto operativo di Bolzano sono stati chiamati a disinnescare alcuni esplosivi, probabilmente «residuati» di lavori di scavo, rinvenuti a Curon Venosta nei pressi di un deposito nella frazione Vallelunga, dal personale del Servizio strade della Provincia di Bolzano.



Gli operai hanno trovato due scatole contenenti 148 detonatori per esplosivo, 30 metri di miccia a lenta combustione e 2,2 chili di gelatina dinamite, tutto in pessimo stato di conservazione. Il materiale era abbandonato a bordo di un sentiero, probabilmente con lo scopo di farlo trovare per la sua rimozione e smaltimento. Le operazioni di disinnesco e messa in sicurezza sono durate circa due ore.